İngiltere'de kiralar arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, konut kiralarının geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 4,2 artış kaydettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede geçen yılın aralık ayı itibarıyla başkent Londra’da ise konut kiralarında yıllık bazda yüzde 4 artış görüldüğü belirtildi.

Birleşik Krallık'ın parçası Galler’de konut fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 3,5, İskoçya’da yüzde 4,4 Kuzey İrlanda’da ise 9,6 artış kaydettiği bildirildi.

ONS tarafından yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 10,3 artış gösterdiği kaydedilirken ülkede bir önceki ayda (kasım) konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 12,4 arttığına vurgu yapıldı.

BoE, enflasyonun ikinci yarıda sert şekilde artışın hız kesmesini öngörüyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50'ye çıkardığını duyurmuştu.

Piyasalar, bankanın enflasyonu frenleyebilmek için 2 Şubat’taki politika toplantısında faiz oranının 50 baz puan daha artırılmasını bekliyor.

BoE, bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 10 üzerinde seyretmesini, ikinci yarıda ise sert şekilde artışın hız kesmesini öngörüyor.

Verilere ilişkin Twitter’daki hesabından açıklamada bulunan İngiltere’nin Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise “İnsanların gelirlerini artırmanın tek ve en iyi yolu, bu yıl içerisinde enflasyonun yarı yarıya azaltılmasını sağlamaktır” değerlendirmesinde bulunmuştu.