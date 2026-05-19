İngiltere’de maaş artış hızı açıklandı
İngiltere’de çalışanların maaşlarında yıllık artış 2026’nın ilk üç ayında yüzde 3,4 olarak kaydedildi. İngiltere Merkez Bankası ise ücretlerdeki seyri enflasyon baskısı doğrultusunda izlemeyi sürdürüyor.
İngiltere’de resmi verilere göre, ikramiyeler hariç düzenli ortalama haftalık kazançlar 2026 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Verilere göre, çalışanların maaşlarındaki yükseliş enflasyon baskısı sebebiyle sürdü.
Enerji fiyatları enflasyon riskini artırıyor
İngiltere Merkez Bankası (BoE), ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.
İran savaşı sonrası enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin ise ülkede enflasyon baskısını artırabileceği değerlendiriliyor.
İşe alımlarda baskı endişesi
BoE yetkililerinin bir bölümü, 2025’in başından bu yana ücret artış hızındaki yavaşlama eğiliminin devam edebileceğini düşünüyor.
Yetkililer, savaşın işverenlerin işe alım planları ve genel ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.