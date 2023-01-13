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İngiltere'de mortgage krizi

İngiltere mali piyasalar düzenleyici kurumu, yükselen borçlanma maliyetlerinin ödemeleri karşılanamaz hale getirmesi nedeniyle 750 binden fazla hanenin önümüzdeki iki yıl içinde mortgage temerrüdüne düşme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Dünya Gazetesi
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Mali Yürütme Otoritesi (FCA), 2022 Haziran ayı sonuna kadar 200 binden fazla hanenin ödemelerinde geciktiğini ve yaklaşık 40 konut kredisinden birinde vadesi geçmiş ödemeleri olduğunu belirtti.

FCA'nın CEO'su Nikhil Rathi, bu hanelerin birçoğunun zaten binlerce sterlin geride kaldığını ve 117 bin borçlunun ipotek bakiyesinin yüzde 1,5'inden fazlasına eşit bir meblağı ödeyemediğini vurguladı.FCA, önümüzdeki iki yıl içinde 570 bin hanenin daha "ödeme eksikliği riski altında" olduğunu, bunun da ipotek maliyetlerinin gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasına çıkacağı anlamına geldiğini kaydetti.

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