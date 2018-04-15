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İngiltere'de muhalefetten May'e Suriye tepkisi

İngiltere Başbakanı May'in Suriye'deki saldırılara katılma emrini parlamentoya danışmadan vermesi tepki çekti. Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Corbyn, May’i “Donald Trump’ın peşinden" gitmekle suçladı.

İngiltere'de muhalefetten May'e Suriye tepkisi
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İngiltere'de anamuhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, ülkenin ABD ve Fransa’yla ortak gerçekleştirilen Suriye saldırısında yer alması kararını veren Başbakan Theresa May’i, “Donald Trump’ın peşinden" gitmekle suçladı.

Corbyn, May’in Pazartesi gününe kadar meclisin toplanmasını beklemesi gerektiğini belirterek, “Bombalar kimsenin hayatını kurtarmayacak veya barış getirmeyecek. ABD Savunma Sekreteri James Mattis’in de doğruladığı gibi yasal olarak sorgulanabilir olan bu eylem ilerlemeyi riske atıyor” dedi.

İşçi Partisi Milletvekili John Woodcock ise, “Birleşik Krallık kuvvetlerinin Suriye’de kimyasal silah kullanan Esad rejimine karşı müttefik ülkelerle bir araya gelmesinin doğru olduğunu” fakat Başbakan May’in “bu kararı almadan önce neden mecliste oylanmasını istemediğini” açıklaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

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