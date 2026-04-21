İngiltere'de okullarda yeni düzenleme: Telefon kullanımı yasaklanıyor

İngiltere'de okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi. Hükümet, daha önce bağlayıcı olmayan uygulamayı yasal zorunluluk haline getirmeyi planlıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Eğitim Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Jacqui Smith, Lordlar Kamarası'nda yaptığı bilgilendirmede, 2024'ten bu yana yürürlükte olan ancak bağlayıcılığı bulunmayan rehbere dikkat çekti.

Smith, söz konusu rehberin dayanağı olan düzenlemeye atıfta bulunarak, "Sunacağımız değişiklik önergesiyle okullar için açık bir yasal zorunluluk oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerden destek

Yeni düzenleme kapsamında, halihazırda tavsiye niteliğinde uygulanan cep telefonu yasağının yasal zemine oturtulması hedefleniyor. Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti de plana destek verdi.

Gölge Eğitim Bakanı Laura Trott, kararın eğitim paydaşları açısından olumlu olduğunu belirterek, "(İktidar) İşçi Partisi, yıllardır bu adımı gereksiz safsata olarak gördü. Hatta geçen hafta Eğitim Bakanı bu sorunun çözülmüş bir konu olduğunu söyledi. Bizi dinledikleri için mutluyum. Sınıflardaki başarıyı artırmak ve davranışları geliştirmek için bu adım doğru bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentonun üçüncü büyük grubu Liberal Demokratlar adına konuşan Caroline Voaden ise kararın öğretmenler, öğrenciler ve aileler açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.