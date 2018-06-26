İngiltere'de "Trump" tartışması

26 Haziran 2018

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda bakanlığının çalışmalarına yönelik düzenlenen oturuma katılarak, milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Oturumdaki muhalefet partili vekillerden bazıları Trump'ın 13 Temmuz'daki İngiltere ziyaretinin iptal edilmesi gerektiğini belirtirken, hükümetin neden Trump'ın politikalarını kınamadığını sordu.

Bunun üzerine Johnson, ABD yönetiminin aldığı bazı kararların Başbakan Theresa May tarafından eleştirildiğini hatırlattı. "İngiltere'nin ABD ile olan ilişkisi son derece yakın." diyen Johnson, bu durumun ise ABD'nin yanlış kararlar aldığında İngiltere'nin sessiz kalacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

ABD'nin İngiltere'nin "en yakın ve tarihi bir müttefiki" olduğunu vurgulayan Johnson, Trump'ın adaya yapacağı çalışma ziyaretinin "hayati önem taşıdığını" savundu.

Krize dönüşen ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, nisan ayında sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Trump’ın daha önce ertelenen İngiltere ziyaretinin 13 Temmuz’da gerçekleşeceğini duyurarak, “En yakın müttefikimiz ve dostumuzu İngiltere’ye yapacağı en harika gezide görmeyi dört gözle bekliyorum.” ifadesini kullanmıştı.

Başbakan May geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump’a, Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti. Trump’a yapılan davet İngiltere’de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump’ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti.

Büyük çaplı protestolar bekleniyor

Trump’a karşı ülkede biriken tepki, 2017 yılı boyunca giderek artarken, bunda Trump'ın geçen ay İngiltere’nin aşırı sağcı örgütü Britain First’ün (Önce Britanya) İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili olmuştu. Trump'ın paylaşımlarına, kamuoyunun yanı sıra Başbakan May de yaptığı açıklamayla tepki göstermişti.

Trump'ın ziyareti nedeniyle başkent Londra başta olmak üzere İngiltere ve İskoçya'nın birçok kentinde büyük çaplı protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA