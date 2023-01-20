İngiltere’de uçak bileti fiyatları uçtu

ONS açıklamasında, fiyat artışına gerekçe olarak halkın 2019'dan bu yana ilk kez salgın kısıtlamalarına maruz kalmaksızın aileleri ile birlikte Noel kutlamaları için seyahat edebilmesine paralel talep artışına ilaveten yakıt fiyatlarındaki yükseliş gösterildi.

Açıklamada, grevden dolayı aksayan tren seferleri nedeniyle, ülkede geçen yılın aralık ayında tren bilet fiyatlarının da yüzde 17,5 arttığı bildirildi: "Toplu taşıma bilet fiyatları aynı dönemde yıllık bazda yüzde 11,3 arttı."

İngiltere Merkez Bankası (BoE), en son geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizinin 50 baz puan daha artırarak yüzde 3,50’ye çıkarıldığını duyurmuştu.

BoE, bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 10 seviyesinin üzerinde seyretmesini, yılın ikinci yarısında ise düşüşe geçmesini öngörüyor.