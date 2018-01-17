İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kuruldu

17 Ocak 2018

İngiltere'de başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada yalnızlıktan sorumlu bir bakanlığın kurulduğu açıklandı.

BBC'nin haberinde, Muhafazakar Parti'den milletvekili Tracey Crouch'un yalnızlık bakanı olarak atanacağı belirtildi.

Projenin temellerini 2016'da aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un attığını kaydeden Başbakan Theresa May, "Jo Cox, ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardım etmeye adamıştı" dedi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin de yalnızlığın doğru ölçümü için bir yöntem geliştireceği kaydedildi.