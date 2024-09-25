İngiltere'den yeni adım: 2025'te sosyal medya şirketlerinden hesap sorulabilecek

'Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın gelecek yıl tümüyle yürürlüğe girmesiyle Ofcom (İngiliz medya denetim kuruluşu), işleyişi denetleyecek ve bu kapsamda yeni yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere karşı harekete geçme yetkisine sahip olacak. Şirketler, 18 milyon sterline kadar ya da dünya çapındaki nitelikli gelirlerinin yüzde 10'una kadar (hangisi daha büyükse) para cezasına çarptırılabilecek.

Ofcom'dan gelen bilgi taleplerini yerine getirmeyen şirketlerin üst düzey yöneticileri hakkında da cezai işlem başlatılabilecek. Ayrıca Ofcom, medya platformlarının, çocukların cinsel istismarı ve sömürüsü ile ilgili yaptırım bildirimlerine uymaması durumunda şirketleri ve üst düzey yöneticileri (kusurlu bulundukları durumlarda) cezai olarak sorumlu tutabilecek. İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, yasanın yükümlülüklerine ilişkin halen kamu istişarelerinde bulunmayı sürdürüyor.

İngiltere Başbakanı: Yasa sertleşebilir

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen ay aşırı sağcı grupların başlattığı şiddeti körüklemekle suçladığı sosyal medya şirketlerinin zararlı olduğu düşünülen içerikleri platformlarından kaldırmak için daha fazlasını yapmamaları halinde hükümetinin yasayı sertleştireceğine dair ipuçları verdi.

Sosyal medyanın etkileri üzerine çalışmalar yapan CCDP Araştırma Yöneticisi Callum Hood, "Şu anda sosyal medya platformları, kullanıcılara zarar vereceğini bildikleri kararlar alabiliyor ya da kullanıcılara onları güvende tutmak için bir şeyler yapacaklarına dair söz verip daha sonra bu sözü tutmayarak sonucunda zarar verebiliyorlar. Bu platformlar için hesap verebilirlik yok, ödeyecekleri bir bedel de yok. İşte değişmesi gereken şey bu. Sosyal medya şirketleri zarara neden olan bu kasıtlı kararları aldıklarında bir tür hesap verebilirliğin olması gerekiyor. Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın izlediği yol, sosyal medya platformlarını kendi kuralları ve bu kuralları nasıl uyguladıkları, aldıkları kararlar ve sistemler konusunda sorumlu tutmaya çalışmaktır" dedi.