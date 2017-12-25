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Irak, güneyde petrol üretimine başladı

Irak Petrol Bakanı Luaybi, ülkenin güneyindeki Zikar kentinde petrol üretimine başladıklarını duyurdu.

Irak, güneyde petrol üretimine başladı
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Irak'ın, ülkenin güneyindeki Zikar kentinde (Nasıriye) petrol üretimine başladığı bildirildi.

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, "Zikar'da Sabba petrol yatağından günlük 20 bin varil petrol üretimine başladık" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yataktan doğal gaz üretimine de başlayacaklarını kaydeden Luaybi, yataktaki tesislerde günlük 100 bin varil petrol kapasitesi bulunduğunu ifade etti.

Irak hükümeti, geçen günlerde Zikar'da yeni petrol şirketi kurmuştu.

Ekonomisi tamamen petrole dayalı Irak, ürettiği günlük 4.5 milyon varil petrolün yaklaşık 3.5 milyon varilini ihraç ediyor.

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Kaynak: AA

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