Irak ile TotalEnergies'den 27 milyar dolarlık enerji anlaşması

İlk olarak 2021'de varılan anlaşma Iraklı politikacıların aralarındaki sorunlar nedeniyle ertelenmiş ve en sonunda bu yılın nisan ayında Irak'ın projede en başta talep ettiğinden daha az hisseye sahip olmayı kabul etmesiyle sonuçlanmıştı.

Irak'ın projede %30, TotalEnergies %45, QatarEnergy %25 hisseye sahip olacak.

Doğalgazda Büyüme Entegre Projesi (GGIP) adlı proje ile üç petrol sahasından çıkan atık gaz doğalgaz santrallerinde kullanılabilir hale getirilecek ve elektrik üretilecek.

Ayrıca Basra vilayetinde 1 GW kurulu güce sahip güneş santrali ve deniz suyu artıma tesisi kurulacak. Basra'daki Ratawi petrol sahasının üretim kapasitesi de artırılacak.

TotalEnergies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Patrick Pouyanne, Bağdad'da Irak Petrol Bakanı Hayan Abdel-Ghani ile anlaşmayı imzaladı.

Pouyanne, projenin yaz aylarında başlayacağını, gelecek dört yıl içinde 10 milyar dolar yatırım almasını beklediğini açıkladı.

ABD'li şirketlerin Irak'a 10 yıldan uzun bir süre önce yaptığı yatırımlardan bu yana enerji sektörüne yabancı yatırımcı çekemeyen ve petrol üretim kapasitesi gerileyen Irak, bu anlaşmanın ardından başka yatırımlar da çekmeyi umuyor.