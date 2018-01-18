Irak, İngiliz şirket BP ile petrol anlaşması imzaladı

18 Ocak 2018

Kerkük'ü ziyaret eden Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, basına yaptığı açıklamada, ''İngiltere'nin BP Anonim Şirketi ile petrol sahaları geliştirme anlaşması imzaladık.'' dedi.

Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nin petrol sahasının geliştirilmesi ve ihracatın artırılması için yapılan anlaşmanın önemine değinen Luaybi, "Kerkük'ten yapılan petrol ihracatını günlük 750 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Kerkük'teki petrol alanlarını geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Irak'ın tek gelir kaynağı durumundaki petrol ihracatının artırılması için Kuzey Petrol Şirketi'nin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Luaybi, ''Yapılan anlaşmayla Kuzey Petrol Şirketinde önemli gelişmeler yapılacaktır.'' ifadesini kullandı.

İngiltere'nin BP Anonim Şirketi ile Irak Petrol Bakanlığı arasında 2013'te bir anlaşma yapılmış ancak ülkede devam eden DEAŞ terörü nedeniyle bu anlaşma bir türlü hayata geçirilememişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığının sona ermesinin ardından yaklaşık dört yıl sonra söz konusu anlaşma bugün itibariyle resmen hayata geçirilmiş oldu.

Kaynak: AA