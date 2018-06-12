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Irak, Kore yapımı 6 adet savaş uçağını teslim aldı

Irak Savunma Bakanlığı, Güney Kore’den 6 adet T-50 savaş uçağını teslim aldığını açıkladı.

Irak, Kore yapımı 6 adet savaş uçağını teslim aldı
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Savunma Bakanlığı basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’den alınan 6 adet T-50 savaş tipi uçaklarının 2. parti teslimatının gerçekleştiği ifade edildi.

Bakanlık, Kore yapımı ve 21 milyon dolara mal olan 6 uçağın Irak topraklarına ulaştığını kaydetti. Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Enver Hama Emin söz konusu uçakların gelişmiş silahlarla donanmış modern bir tip savaş uçağı olduğunu söyledi. 
Irak Eski Başbakanı Nuri Maliki döneminde 2013 yılında 24 adet T-50 savaş uçağı alımı için Güney Kore ile sözleşme imzalanmıştı. 

Kaynak: İHA

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