Irak, Rosneft CEO'sunu Bağdat'a bekliyor
Irak'ın Moskova Büyükelçisi Mansour, Rosneft yönetimini petrol kontratları için görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat'a beklediğini bildirdi.
Irak'ın Moskova Büyükelçisi Haydar Mansour Hadi, Irak'ın Rosnetf CEO'su Igor Sechin'i Kuzey Irak Bölgesel Kürt (IKBY) yönetimi petrol kontratları için görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat'a beklediğini söyledi.
Rosneft, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin doğal gaz rezervlerinin geliştirilmesine yardım etmek ve bir boru hattı inşaa etmek için bu yıl anlaşma imzalamıştı.