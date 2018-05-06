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Irak savaş uçakları, Suriye'de DEAŞ mevzilerini bombaladı

Irak savaş uçakları, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri vurdu.

Irak savaş uçakları, Suriye'de DEAŞ mevzilerini bombaladı
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Irak savaş uçaklarının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri vurduğu bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatları doğrultusunda Irak hava kuvvetleri kahramanları, Suriye'deki El-Dişişe bölgesinde DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu mevzilere ağır saldırılar düzenledi" denildi.

Irak savaş uçakları daha önce de Suriye'deki DEAŞ mevzilerini hedef almıştı.

Kaynak: AA

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