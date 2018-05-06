Irak savaş uçakları, Suriye'de DEAŞ mevzilerini bombaladı
Irak savaş uçakları, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri vurdu.
Irak savaş uçaklarının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri vurduğu bildirildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatları doğrultusunda Irak hava kuvvetleri kahramanları, Suriye'deki El-Dişişe bölgesinde DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu mevzilere ağır saldırılar düzenledi" denildi.
Irak savaş uçakları daha önce de Suriye'deki DEAŞ mevzilerini hedef almıştı.
Kaynak: AA