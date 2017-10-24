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Irak'ın petrol boru hattına operasyon düzenlediği iddia edildi

Iraklı güçlerin, Türkiye'ye giden petrol boru hattının güneyine operasyon düzenlediği iddia edildi. Irak ordusu, Peşmerge denetimindeki bölgeye yapıldığı iddia edilen operasyonu yalanladı.

Irak'ın petrol boru hattına operasyon düzenlediği iddia edildi
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Iraklı güçlerin, Türkiye'ye giden petrol boru hattının güneyine operasyon düzenlediğini iddia etti.

Irak ordu sözcüsü ise, Peşmerge güçlerinin hakim olduğu Faysh Khabur'un güneyinde yer alan bölgede gerçekleştiği iddia edilen bu operasyonu yalanladı.

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Kaynak: Reuters

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