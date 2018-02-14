'Irak'ın yeniden imarı için taahhüt 30 milyar dolara ulaştı'

14 Şubat 2018

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El-Hamed es-Sabah, "Irak'ın yeniden imarı" projelerine desteğin 30 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Bakan Sabah, ülkede düzenlenen "Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı"nın kapanışında yaptığı konuşmasında, "Irak'ın yeniden imarı projelerine destek taahhüdünün miktarı 30 milyar dolara ulaştı." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi de, "Söz konusu meblağ ihtiyaç duyulan miktarı kesinlikle karşılamamaktadır ve yeterli değildir. Ancak devletlerin çoğu bizim yanımızda yer almıştır ve onlara teşekkür ederiz. Bu da bize manevi bir zenginlik sağlar." diye konuştu.

Kuveyt'te Irak'ın yeniden imarı temasıyla dün başlayan konferansa, 70'ten fazla bağışçı ülkeden 2 bin 300 şirket ve uluslararası kuruluş katıldı.

Konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıklamıştı.

Iraklı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan ülkenin batı ve kuzey bölgelerinin yeniden imarı için 88,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA