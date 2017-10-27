ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Dünya
  • Irak'ta 24 saatlik ateşkes

Irak'ta 24 saatlik ateşkes

Peşmerge ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Irak ordusu tek taraflı olarak 24 saat için operasyonları durdurdu.

Irak'ta 24 saatlik ateşkes
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Irak ordusu ile Peşmerge arasında resmi ateşkes ilan edilmediği, ancak çatışmaların durduğu bildirildi.

Konuya ilişkin Bağdat hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ordu birliklerine, Kuzey Irak'taki tüm askeri operasyonların 24 saat için durdurulmasını emretti.

Taraflar arasında Altın Köprü, Zumar ve Fişhabur bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.