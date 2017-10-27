Irak'ta 24 saatlik ateşkes
Peşmerge ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Irak ordusu tek taraflı olarak 24 saat için operasyonları durdurdu.
Irak ordusu ile Peşmerge arasında resmi ateşkes ilan edilmediği, ancak çatışmaların durduğu bildirildi.
Konuya ilişkin Bağdat hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ordu birliklerine, Kuzey Irak'taki tüm askeri operasyonların 24 saat için durdurulmasını emretti.
Taraflar arasında Altın Köprü, Zumar ve Fişhabur bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.