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Irak'ta 'DEAŞ mensubu' Türk kadına idam cezası

Irak'ta Türk vatandaşı olduğu belirtilen bir kadın, DEAŞ'a katılmaktan suçlu bulunarak idama mahkum oldu.

Irak'ta 'DEAŞ mensubu' Türk kadına idam cezası
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Irak mahkemesi, Türk uyruklu bir kadını DEAŞ'a katıldığı suçlamasıyla idama mahkum etti.

Bağdat ceza mahkemesinden bugün yapılan yazılı açıklamada, değişik ülkelerden 10 kadının da ömür boyu hapse mahkum edildiği, tüm hükümler için temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Açıklamada hakim Abdül Sattar el Birkdar'ın "Mahkeme terörizmden suçlu bulduğu 10 kadını ömür boyu hapse, Türk vatandaşı olan bir teröristi ise asılarak idama mahkum etmiştir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Reuters

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