Irak'ta DEAŞ'la savaşın maliyeti 88 milyar dolar

12 Şubat 2018

Irak'ta DEAŞ'la üç yıl süren savaşın yarattığı yıkım sonrası yeniden inşa sürecinin 88 milyar dolara mal olacağı bildirildi.

Kuveyt'te Irak ekonomisinin durumunun ele alındığı konferansta konuşan Irak Planlama Bakanlığı Direktörü Kusay Abdulfettah, altyapı ve inşaat için kısa vadede 22 milyar dolara, uzun vadede ise 66 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Irak, aralık ayında DEAŞ'a karşı zafer ilan etmiş ve örgütün elindeki tüm toprakların geri alındığını açıklamıştı.

Planlama Bakanı Salman el Cumaili de, Irak'ı yeniden inşa etmenin bölge ülkeleri ve dünyadaki istikrar açısından da önemli olduğunu söyledi.

Irak'ın yeniden inşasının en önemli ayağını inşaat oluşturuyor. Ülkede savaş sürecinde yaklaşık 138 bin ev yıkıldı ya da büyük zarar gördü.

Kaynak: Reuters