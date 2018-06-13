Irak'ta iki siyasi grup ittifak kurdu

13 Haziran 2018

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden birinci çıkan milliyetçi Şii din adamı Mukteda Sadr ile, ikinci olan İran destekli Hadi el Amin, lideri oldukları iki siyasi grup arasında ittifak kurduklarını açıkladılar.

Şiilerin kutsal kenti Necef'te dün yapılan açıklama, ülkede yeni bir hükümetin kurulması yolunda seçimden bu yana yaşanan en ciddi gelişme oldu. Çok düşük katılımın olduğu seçimlere, yolsuzluk iddialarıyla gölge düşmüştü.

İki Şii lider, kurulacak yeni hükümette seçimde kazanan diğer siyasi gruplara da kapılarının açık olduğunu söylediler.

Sadr, "Görüşmemiz çok olumlu oldu; bu milletin ve halkın çektiği acılara son vermek için bir araya geldik. Yeni ittifakımız milliyetçi bir ittifaktır" dedi.

Ancak Sadr ve Amiri bir araya gelmeleri yadırganan iki lider.

ABD'nin 2011 yılında sona eren işgaline karşı silahlı eylemlere liderlik etmiş olan Sadr, İran yandaşı olan güçlü Şii partilere rakip ve yoksul halkın koruyucusu sıfatıyla milliyetçi bir rakip olarak seçimlere girdi.

Sadr seçimlerde kendi destekçileri, Komünist Parti ve bazı laik adayların bir araya geldiği Saerun bloğunu destekledi.

Amiri ise, İran'ın Irak'taki en yakın müttefiki. Çok iyi Farsça konuşan Amiri, Saddam Hüseyin iktidarında iki yıl sürgünde yaşadı.

Amiri'nin seçimde liderlik ettiği Fatih ittifakı, dört yıl önce Irak'ın dörtte birini ele geçiren DEAŞ militanlarına karşı savaşan İran destekli Şii militanlarla bağlantılı olan siyasi gruplardan oluşuyor.

Bir Fatih sözcüsü dün yaptığı yazılı açıklamada, "Fatih ve Saerun en büyük bloğun oluşumunu ilan ederler ve seçimde kazanan bütün diğer blokları, Irak'ın karşısındaki tüm zorlukları, krizleri ve sorunları çözmeye yeterli bir hükümet programı üzerinde uzlaşan bu ittifaka katılmaya çağırır" dedi.

Hükümet kurmaya yetmiyor

Toplamda 101 milletvekilli olan ittifakın, hükümet kurmak için gereken sayıdan 64 sandalyesi eksik.

Açıklamadan bir süre önce, seçimde üçüncü sırayı alan Başbakan Haydar Abadi, hile iddiaları üzerine oyların yeniden sayılması ihtimaline rağmen, siyasetçileri hükümet kurma çabalarına ara vermeden devam etmelerini istedi.

Abadi eğer Sadr ve Amiri ile güç birliği yaparsa, uzlaştırıcı bir isim olarak ikinci kez başbakan olabilir.

Abadi, oy sandıklarının muhafaza edildiği bir depoda yangın çıkması üzerine yenilenmesi için çağrılar yapılan genel seçimler konusunda, "Bu konu siyasetçilerin değil, sadece yargının elindedir. Hükümetin ve meclisin seçimi iptal yetkisi yoktur" dedi.

Sadr, bazı siyasi partileri Irak'ı bir iç savaşa sürüklemekle suçlamış ve kendisinin böyle bir mücadeleye girmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters