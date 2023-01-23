Irak'ta Merkez Bankası başkanı görevden alındı
Irak'ta döviz kurundaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif görevden alındı.
Haber Merkezi
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Irak haber ajansı INA’ya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Merkez Bankası Başkanı Muhif’i kendi talebi üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı atadı.
Irak'ta yerel para birimi ABD doları karşısında değer kaybetmeyi sürdürürken Merkez Bankası da mali piyasayı kontrol edemediği eleştirilerine maruz kalıyor.
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