Irak'ta oyların yeniden sayılması sonucu değiştirmedi
Irak'ta oyların yeniden sayılmasının ardından sandalye sayısında önemli bir değişim olmadı.
Irak'ta mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerindeki oyların elle yeniden sayılmasının ardından din adamı Mukteda Sadr en yüksek sandalye sayısını korudu.
Resmi devlet haber ajansı ve yayın kuruluşu, seçim komisyonunun açıkladığı sonuçların, Irak'ın 18 vilayetinden 13'ndeki ilk sonuçlarla aynı olduğunu belirtti.
Irak'ta hükümetin seçimde ciddi ihlaller olduğu sonucuna varmasının ardından, parlamento daha önce elektronik olarak sayılan oyların yeniden elle sayılması talimatı vermişti.
Kaynak: Reuters