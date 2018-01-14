Irak'tan Erbil'le siyasi görüşmelerle ilgili açıklama

14 Ocak 2018

Irak merkezi hükümeti sözcüsü Sadi Hadisi, hâlihazırda Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için üst düzey siyasi görüşmelerin başlamasının öngörülmediğini belirtti.

Hadisi, Amerika'nın Sesi Radyosu'nun Kürtçe servisine verdiği demeçte, Erbil ve Bağdat arasında çözüm bekleyen meselelere dair açıklamalarda bulundu.

Her iki taraf arasındaki siyasi görüşmelerin başlaması için bir takım engellerin olduğunu belirten Hadisi, şunları ifade etti:

"Irak merkezi hükümetinin, şu anda Kürdistan Bölgesi ile üst düzey siyasi görüşmeler içerisine girip, mevcut sorunları çözmeye çalışacağı şeklinde öngörü yok. Ancak kurulan ortak teknik komisyonun işlerinde başarılı olması halinde, uygun bir atmosfer meydana getirilebilir ve o zaman hem hükümet nezdinde hem de üst düzey siyasi heyetler arasında görüşmeler yapılabilir."

Irak merkezi hükümeti sözcüsü Hadisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde muhalefet çizgisindeki Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel) ile Adalet ve Demokrasi için Koalisyon'un dahil olduğu ortak heyetin geçen hafta Bağdat'ta Başbakan Haydar el-İbadi ile bir araya gelmesi hakkında ise şunları kaydetti:

"Kürdistan Bölgesi'nden, Bağdat'a pek çok partiden oluşan siyasi bir heyet geldi. Bu heyetle yapılan görüşmenin esas maddesi memur maaşlarının en kısa zamanda gönderilmesiydi. Bunun için de ortak komisyonun en kısa zamanda çalışmalarını tamamlaması gerekiyor."

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar

IKBY'nin Ocak 2014'te Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerilim, Irak merkezi hükümetinin bütçe kesintisiyle tırmandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetimi, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandumla hem Bağdat hem de komşu ülkelerle mevcut ilişkilerini ciddi tehlikeye attı.

Erbil ile Bağdat arasındaki gerginlik gayrimeşru referandumun ardından Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çıkarılmasıyla zirveye ulaştı.

Kaynak: AA