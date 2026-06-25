Irak'tan petrol resti! OPEC'ten ayrılma seçeneği masada

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Irak, petrol üretim kotasında kayda değer bir artış sağlanmaması halinde OPEC üyeliği dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceği mesajını verdi.

Irak Petrol Bakanlığından üst düzey bir yetkili, İran savaşı nedeniyle petrol ihracatında yaşanan sert düşüşün ülkeyi ciddi bir mali baskıyla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Yetkili, mevcut koşullarda Irak’ın üretim kotasının artırılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Bağdat kota artışı istiyor

Iraklı yetkili, Bağdat’ın OPEC üretim kotasında önemli bir artış beklentisi içinde olduğunu belirterek, bu talebin örgüt tarafından "en yüksek ciddiyetle" ele alınması gerektiğini söyledi.

OPEC’ten ayrılma seçeneği gündemde

Konuya yakın kaynaklara göre Iraklı yetkililer, üretim kotasının artırılmaması halinde OPEC’ten ayrılma ihtimalini de seçenekler arasında değerlendiriyor.

Bununla birlikte Bağdat’ın öncelikli planının örgüt içinde kalmak ve daha yüksek üretim kotası elde etmek olduğu aktarıldı.