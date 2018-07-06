İran, 'anlaşma'nın diğer taraflarından beklentili

06 Temmuz 2018

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında ülkesini çektiği nükleer anlaşmanın imzacıları olan diğer ülkelerin Tahran'ı anlaşmada kalması konusunda ikna etmek için ABD yaptırımlarını tam olarak telafi etmeleri gerektiğini bildirdi.

Üst düzey bir İranlı yetkili yaptığı açıklamada, "Bütün olası senaryolar için hazırız... Anlaşmanın çökmesi bölgedeki gerginliği artıracak... Anlaşmayı kurtarmak için diğer imzacılar ABD yaptırımlarını telafi etmeli" dedi.

Kaynak: Reuters