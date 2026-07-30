İran: Bahreyn'deki ABD üssünü vurduk
İran ordusu, Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 26'ncı aşaması kapsamında saldırının daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazımi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, İran ordusuna ait kamikaze İHA'ların Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyrüsefer sistemi ile idari ve lojistik binalarını hedef aldığı iddia edildi.
Saldırıda üssün harekat ile lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü.