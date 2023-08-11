İran beş ABD vatandaşını takas ve fon anlaşması kapsamında ev hapsine aldı

Tutuklulardan birinin avukatı, İran'ın bu plan kapsamında ilk adımı atarak, Tahran'ın Evin hapishanesindeki tutuklu ABD vatandaşlarından dördünün ev hapsine geçiş yapmasına izin verdiğini söyledi. Vatandaşlardan biri halihazırda ev hapsindeydi.

Reuters kaynaklı haberde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Washington'da düzenlenen basın toplantısında "Ben bu kişilerin kabuslarının sonunun geldiğine inanıyorum" dedi ancak henüz sürecin ilk adımında olunduğu uyarısında bulundu.

Blinken "Gerçekten eve dönmelerini sağlamak için yapılacak daha çok şey var" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonundan yapılan açıklamada ABD'nin de anlaşma kapsamında ABD'de tutuklu bazı İranlıları serbest bırakacağı ifade edildi.

Hapisten çıkabilecek olan İran kökenli Amerikalılar arasında bulunan Siamak Namazi'nin avukatı Jared Genser, diğer kişilerin ise Emad Sharqi ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan çevreci Morad Tahbaz olduğunu söyledi.

Serbest bırakılacak dördüncü ABD vatandaşının ve halihazırda ev hapsinde olan ABD vatandaşının kimlikleri ise paylaşılmadı.

İran'ın beş vatandaşı serbest bırakmasının ülkenin nükleer programından, Tahran'ın bölgedeki Şii milislere verdiği desteğe kadar pek çok konuda anlaşmazlık yaşayan Washington ve Tahran arasındaki önemli bir sorunu ortadan kaldırması bekleniyor.