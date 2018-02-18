İran: Bölge ülkeleri bir Kürt devletine göz yummaz

18 Şubat 2018

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran devletinin Suriye savaşındaki harcamalarını karşılamak için uzun süreli anlaşmalar yapması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Suriye ile bu tür anlaşmalar yaptığını belirten Safevi, "İran harcamalarının karşılığını Suriye'nin petrol, doğal gaz ve fosfat madeninden almalıdır. Ruslar Suriye ile 49 yıllık anlaşma yaptılar. Hem askeri üst edindiler hem de siyasi ve ekonomik imtiyazlar aldılar. İran da Suriye hükümetiyle uzun yıllara yayılan siyasi ve ekonomik anlaşmalar yapabilir. Bu şekilde masraflar karşılanabilir. Şu an İran, Suriye'nin fosfat madenini ihraç etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hakkında da konuşan Safevi, bölge ülkelerinin bir Kürt devletine göz yummayacaklarını söyledi.

Safevi, "Bölgede yaklaşık 30 milyona yakın Kürt var. 15-17 milyonu Türkiye'de, 6-7 milyonu Irak'ta, geriye kalanı da İran'da bulunuyor. Bir Kürt devletinin kurulmasına İran, Türkiye, Irak ve Suriye karşı çıkmaktadır" dedi.

Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Safevi şunları kaydetti: "Akdeniz'e çıkış yolu bulamazlarsa Kürt devleti kuramazlar. Türkler, Fırat'ın doğusunda bir Kürt federe devleti kurulsa dahi Akdeniz'e çıkış bulamasınlar diye Afrin'i aldılar. Türkler, Halep ve Suçi'deki çıkarları bir yana kendi Kürt bölgeleri hakkında şiddetle endişeliler. Elbette İran ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin gelişmesi bölge konularını da etkileyecektir. Türkiye ve İran 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma kapasitesine sahipler."

Kaynak: AA