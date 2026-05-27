İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Düşman ekonomik direnci zedelemeye odaklandı
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, özel sektörün güçlendirilmesinin ülkenin ekonomik gücünü ve ulusal direncini artıracağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Günümüz ana savaş alanı ekonomik savaştır. Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.