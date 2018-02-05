İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne girmeye çalışan kişi vuruldu
İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ofisine zorla girmeye çalışan bir kişinin vurulduğu ve yaralanan şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
İran'ın başkenti Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bir kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.
Tesnim haber ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Nesic Hemedani, kesici alet taşıyan bir kişinin İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine girmeye çalıştığını belirtti.
Vali Yardımcısı, emniyet güçlerinin uyarılarını dikkate almayan bu kişinin, ayağından vurularak yaralandığını söyledi.
Hemedani, vurulan kişinin "hangi amaçla bu eylemi yaptığı ve kimlik tespit çalışmalarının" devam ettiğini dile getirdi.
Kaynak: AA