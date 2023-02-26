İran Devrim Muhafızları'ndan tehdit! Trump öldürülmeli

Emir Ali Hacızade, bin 650 kilometre menzile ulaşabilen "paveh" adlı yeni seyir füzesi ürettiklerini açıkladı. Ellerinde daha uzun menzilli füzeler olduğunu da hatırlattı ve şunları söyledi:

“Allah'ın izniyle artık ABD savaş gemilerini 2 bin kilometre menzil içinde vurabilir hale geldik ve Avrupa’ya saygı göstergesi olarak menzili 2 bin kilometre ile sınırladık. Allah’ın izniyle Avrupalılar bu saygıyı sürdürecekler.”

İlk hedefimiz füze savunma sistemleri olacak

“Bu sistem istediğimiz her noktayı vurabilecek kapasitede ve doğal olarak ilk hedefimiz füze savunma sistemleri olacak.”

CNNTÜRK'ün haberine göre Hacızade, sonra sözü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastına getirdi.

Saldırı emrini veren ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan henüz intikam almadıklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Bunun emrini verenleri öldürebiliriz

“Bazen insanlar ABD’nin kayıplarının az veya fazla olduğunu söylüyor. Bakın, o gece istesek 1.000 Amerikalıyı öldürebilirdik. Ama onlar bir sürü sefil asker ve onları öldürmek bizim için pek bir hedef değildi. Trump, Pompeo, Mckenzie ve bunun emrini veren komutanları öldürebiliriz. Hepsi öldürülmelidir.”