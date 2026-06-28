İran: Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik

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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre Muhibbi, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar hakkında konuştu.

Muhibbi, "düşmanın" daha önce de “tecrübe edildiği üzere hilekar ve güvenilmez” olduğunu ve müzakere sürecinde dahi harekete geçtiğini belirterek, “Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin her türlü girişime karşılık vereceğini vurgulayan Muhibbi, "Düşman ateşkesi ihlal ettiğinde her defasında daha şiddetli karşılık alacak” dedi.