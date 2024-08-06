İran: Haniye suikastıyla ilişkili henüz kimse gözaltına alınmadı
İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Haniye suikastına ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda bulundu. Cihangir, "Bazı gazete ve sosyal medya sitelerinde, gözaltılar olduğuna dair söylentiler var. Henüz bu davayla ilgili herhangi bir gözaltı söz konusu olmadı" dedi.
AA
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Olayın hemen ardından Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı'nın talimatıyla askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama sürecinin devam ettiğini dile getiren Cihangir, incelemelerin tamamlanması sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.