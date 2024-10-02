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İran hava sahasını yolcu uçaklarına yarın açacak

İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurmasının ardından dün akşam bu ülkeyi vuran İran, hava sahasını kapalı tutma süresini uzattı. İran Sivil Havacılık Kurumu, uçuş güvenliğini göz önüne alarak uçuşların yarın saat 05:00'te başlayacağını açıkladı.

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İran'ın İsrail'i füzelerle hedef almasının ardından ülke genelinde uçuşların iptal edilmesi kararı, yarın yerel saatle 05.00'e kadar uzatıldı.

Tahran yönetiminin 'Gerçek Vaat 2' adını verdiği operasyonun ardından ülke genelindeki tüm uçuşlar bugün yerel saatle 10.00'a kadar iptal edilmişti.

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İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, yaptığı açıklamada uçuşların iptal süresinin uzatıldığını duyurdu.

Yazarlu, “Bölgedeki durumu göz önünde bulundurarak uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşlar yarın yerel saatle 05.00'e kadar iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.