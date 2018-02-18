İran ile IKBY arasında yeni gümrük kapıları açma hazırlığı

18 Şubat 2018

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasında gayriresmi olarak kullanılan geçiş noktalarının gümrük kapısı haline getirilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi'ndeki İran masası sorumlusu Abdullah Akreyi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, IKBY ve İran arasındaki gayriresmi geçiş noktalarının resmileştirilmesi için düğmeye basıldığını ifade etti.

Akreyi, 25 Eylül 2017'de düzenlenen gayrimeşru referandum sonrası Erbil ile Tahran arasındaki ilişkilerde zayıflama görüldüğünü, ancak IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin 21 Ocak'taki Tahran ziyareti sonrası durumun normalleşmeye başladığını söyledi.

Bu ziyaret sonrası karşılıklı ticaretin geliştirilmesine karar verildiğine değinen Akreyi, "IKBY ve İran heyetleri, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için gayriresmi geçiş noktalarını resmileştirilip, gümrük kapısı hâline getirme kararı aldı." dedi.

Bağdat ve Erbil'den heyetler, geçen perşembe günü Halepçe kentindeki "Şoşme" geçiş noktasının uluslararası gümrük kapısı hâline getirilmesi için bir dizi inceleme yapmıştı.

Halepçe'nin yanı sıra geçen ay Süleymaniye vilayetinde yer alan iki gayriresmi sınır kapısının da uluslararası ticari ve insani geçişlere açılması için heyetler incelemelerde bulunmuştu.

İran ile Irak arasındaki sınır kapıları

İran, hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY ile toplamda bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 9 gümrük kapısına sahip.

IKBY ile İran arasında Süleymaniye vilayetinde Pervezhan, Başmak, Seyranbend ile Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 4 sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapılarının hepsi uluslararası olup hem ticari hem de yolcu geçişleri için kullanılıyor.

Irak merkezi hükümetinin ise İran'la Basra vilayetinin doğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde Eş-Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Somer ve Munduriye kara sınır kapıları yer alıyor.

Kaynak: AA