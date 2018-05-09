İran kararı sonrası Riyad'dan petrol açıklaması

09 Mayıs 2018

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya konuşan bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkesinin, "oluşabilecek arz açıklarının etkisini azaltmak için, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) içinden ya da dışından büyük üreticiler ve tüketici ülkeler ile işbirliği" yapabileceğini söyledi.

Yetkili, "ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Suudi Arabistan, petrol piyasalarında üretici ve tüketici ülkeler lehine istikrarın korunmasını ve küresel büyümenin sürdürülebilirliğini desteklemeyi taahhüt ediyor" dedi.

Yetkili, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırıp artırmayacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını açıklamasının hemen ardından, Suudi Arabistan, kararı desteklediğini ve karardan memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin, İran'ın petrol ihracatının düşmesine yol açması beklenirken, bu sürecin OPEC'in petrol kısıntısı anlaşmasının sonunu getirebileceği de belirtiliyor.

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti