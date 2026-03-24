İran Kızılayı açıkladı: Saldırılarda ağır bilanço
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırıların bilançosunu açıkladı. Buna göre ülkede 62 bin 440 konut ve 19 bin 187 iş yeri zarar gördü. Saldırılarda 17 Kızılay merkezi ve 3 acil yardım helikopterinin hedef alındığı belirtilirken, 94 ambulans ve yardım aracının da doğrudan vurulduğu ifade edildi.
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı hasara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kolivend, saldırılar sonucu ülkede geniş çaplı maddi zarar oluştuğunu bildirdi.
Konut ve iş yerlerinde büyük hasar
İran basınında yer alan bilgilere göre Kolivend, saldırılar nedeniyle 62 bin 440 konut ile 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü açıkladı.
Kızılay merkezleri ve hava unsurları hedef alındı
Kolivend, saldırılar sırasında 17 Kızılay merkezinin ve 3 acil yardım helikopterinin hedef alındığını belirtti.
Ambulans ve yardım araçları da vuruldu
Açıklamada ayrıca 94 ambulans ve yardım aracının füzelerle doğrudan hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.