İran-Mısır ilişkileri normalleşiyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran-Mısır ilişkilerine değinen Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 20 Aralık’ta Ürdün'de düzenlenen "2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile yaptığı kısa görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Kenani, iki ülke vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinde yaşadığı sıkıntıların çözümü amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani’nin Tahran ile Kahire arasında diyalog kurulmasına yardım etmeye hazır olduğunu belirttiğini aktaran Kenani, "İran, Mısır-İran ilişkilerinde olumlu bir hava oluşmasına yol açacak her türlü gelişme ve girişimi memnuniyetle karşılamaktadır." diye konuştu.

İranlı Sözcü, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın geçen haftaki Umman ziyaretinde de "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların" değerlendirildiğini söyledi.

Ummanlı yetkililerle Yemen krizinin çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Kenani, görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı.

İran-Mısır ilişkileri

İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 1979'da Kahire'nin İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kopmuştu.

İran-Irak Savaşı'nda Mısır'ın Irak'ı desteklemesiyle ilişkiler daha da bozulmuştu.

İki ülke 40 yıldan uzun süredir karşılıklı büyükelçi bulundurmuyor ve ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, geçen yıl temmuzda yaptığı açıklamada, "Tahran ile Kahire arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, bölge ülkelerinin ve iki ülke halklarının çıkarınadır." ifadelerini kullanmıştı.