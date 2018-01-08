İran petrol gemisindeki yangın sürüyor

08 Ocak 2018

Çin'de kurtarma ekipleri, ülkenin doğusunda cumartesi günü bir yük gemisi ile çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan İran'a ait petrol tankerindeki yangını kontrol altına almaya çalışırken, kayıp 32 mürettebattan birinin cesedi yanan gemide bulundu.

Doğu Çin Denizi'ndeki tankerin patlayabileceğine ve batacağına ilişkin endişeler artıyor.

Gemiden ne miktarda petrol sızdığı veya çevreye verdiği zarar bilinmiyor, ancak bu olay 1991 yılında Angola kıyılarında 260 bin ton petrolün çevreye saçılmasından sonra görülen en büyük petrol felaketi olabilir.

İran ve Çinli yetkililer, gemideki 32 denizciden birinin cesedinin bugün öğleden sonra bulunduğunu doğruladı. Kalan 31 denizciden haber alınamıyor.

60 milyon dolarlık petrol taşıyordu

Ulusal İran Tanker Şirketi (NITC) tarafından işletilen The Sanchi adlı tanker cumartesi akşamı Yangtze nehri deltasının ağzı hizasında Shanghai'ın 160 deniz mili açığında CF Crystal adlı gemi ile çarpıştı.

Panama bandralı tanker, İran'dan Güney Kore'ye son derece hafif ve uçucu bir petrol cinsi olan 136 bin ton kondensat taşıyordu. Yaklaşık 1 milyon varile karşılık gelen kondensatın piyasa değeri yaklaşık 60 milyon dolar.

ABD tahılı taşıyan yük gemisi ise sınırlı hasar gördü ve tamamı Çin vatandaşı olan 21 mürettebat kurtarıldı.

Çin ulaştırma bakanlığı, yük gemisinin Shanghai'ın hemen güneyindeki Luhuashan limanına götürüldüğünü ve limanda kazayla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

Kaynak: Reuters