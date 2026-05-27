İran savaşı küresel para birimlerini nasıl etkiledi? Hangi ülkeler baskı altında?

ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyonların etkisi yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmadı. Çatışmaların ticari deniz taşımacılığı ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, enflasyon baskıları da yeniden güç kazandı.

Artan enerji maliyetleri küresel piyasaları sarsarken, yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli liman olarak görülen ABD dolarına yöneldi.

Para birimleri baskı altında

Jeopolitik gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle birçok ülkenin para biriminde değer kaybı ve oynaklık yaşandı.

BBC’de yer alan habere göre özellikle enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan Hindistan, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Mısır gibi ülkelerin para birimlerinin baskı altında kaldı.