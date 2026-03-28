İran savaşında gelecek hafta kritik olacak

Orta Doğu'yu ateşe veren savaşta 1 ay geride kalırken analistler önümüzdeki haftanın taraflar için kritik bir dönemece işaret ettiğini belirtiyor. İran’ın askeri kapasitesinin zayıfladığını ancak etkisiz hale gelmekten uzak olduğunu belirten analistler, bu noktada Beyaz Saray’ın atacağı adımın önemli olduğunu savunuyor.

Strateji uzmanları Trump'ın müzakere etmeye istekli olduğunu kabul etse de, kalıcı barış anlaşmasının yakın vadede gerçekçi olmadığı konusunda hemfikir.

Bunun yerine piyasalar enerji piyasalarını altüst eden Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanıyor. Diplomatik çabaların kısa süre içerisinde bir sonuca varamaması halinde, çatışmanın daha geniş bölgesel altyapıyı içerecek şekilde genişleyeceği düşünülüyor.

Piyasalarında risk primi artıyor

Belirsizlik küresel enerji piyasalarında sürekli bir risk primi oluştururken yatırımcılar, sınırlı kriz ihtimalini daha geniş ve yıkıcı bir çatışma olasılığıyla karşılaştırıyor.

Piyasa katılımcıları ise ABD liderliğini bölgesel ticaretin tamamen çökmesini önleyen birincil faktör olarak görürken, İran liderliğinin ise yoğun iç baskı altında olduğunu kaydetti. Bu durumun da taktiksel bir geri çekilmeyi zorlaştırabileceği ya da daha umutsuz bir misilleme döngüsünü tetikleyebileceği belirtiliyor.

6 Nisan'a kadar süre

Trump, İran'a 6 Nisan'a kadar süre verirken enerji tesislerine yönelik saldırılar devam ediyor. Bölgede büyük enerji tesisleri ciddi zarar görürken, Tahran yönetimi Hürmüz ile tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırıyor.