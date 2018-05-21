İran: Suriye ne zaman isterse o zaman gideriz

21 Mayıs 2018

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'ın Suriye'den çıkmasını istediği yönündeki iddiaları yanıtladı.

Başkent Tahran'daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Kasımi, "Rusya yabancı güçlerin Suriye'den çıkmasını istiyor. Rusya'nın İran'ı Suriye'den çıkmaya zorlaması mümkün mü?" sorusuna karşılık, "Kimse İran'ı bir şeye zorlayamaz. İran, gerektiği kadar ve Suriye devleti istediği sürece yardımlarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın geleceği

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkeleriyle görüşmelerine de değinen Kasımi, söze değil uygulamaya bakacaklarını belirterek Avrupa ülkelerinden daha kararlı adımlar beklediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, perşembe günü Soçi'de Beşar Esad ile gerçekleştirdiği görüşmede, yabancı silahlı güçlerin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini belirtmişti.

DEAŞ Yermük Kampı'nı boşlatıyor

Öte yandan DEAŞ'ın, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı'ndan çıkarak, ülkenin orta kesiminde örgütün halen mevcut olduğu Humus çölüne yerleşeceği bildirildi. DEAŞ'a bağlı teröristler ile rejimin kontrolü altında yaşamak istemeyen sivilleri tahliye eden ilk konvoy yola çıktı.

DEAŞ'lı teröristlerin 7 otobüsle, Humus ilinde Badiya olarak bilinen çöl bölgesindeki mevcut DEAŞ mensuplarının yanına gideceği öğrenildi. Sivilleri taşıyan 9 otobüs ise İdlib'e doğru yola çıktı. Tahliyelerin sürmesi bekleniyor.

ABD, Suriye'den çekiliyor mu?

Kaynak: AA