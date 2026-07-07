İran: Tehdit altında nihai anlaşma müzakeresi olmaz

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine yönelik tehditlerin devam etmesi durumunda nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını söyledi.

Erakçi, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Eski ülke lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine işaret eden Erakçi, milyonlarca İranlının Hamaney için bir araya geldiğini belirtti.

İran halkı ve ordusunun herhangi bir tehditten etkilenmediğini ifade eden Erakçi, mutabakat zaptının 13. Maddesi'ne atıfta bulunarak, (ABD'den gelen) tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını kaydetti.