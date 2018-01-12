İran ve İtalya'dan 5 milyar euroluk anlaşma
İran ve İtalya, İran'daki yatırımların finanasmanı için 5 milyar euroluk kredi anlaşması imzaladı.
İran ve İtalya'nın, İran'daki yatırımların finanasmanı için 5 milyar euroluk kredi anlaşması imzaladığı bildirildi.
İtalya Ekonomi Bakanlığı, anlaşmanın İran Sanayi Bakanlığı ile İtalya'da devlete ait yatıırm şirketi Invitalia arasında imzalandığını duyurdu.
İtalya'nın sağlayacağı finansmanın, iki ülkenin altyapı, inşaat, petrol ve doğalgaz alanlarındaki ortak projelerine harcanacağı kaydedildi.
Kaynak: Reuters