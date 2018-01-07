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İran'a Kerkük petrolü ihracatı, bu ay başlayacak

Irak, Kerkük petrolününün İran'a sevkiyatına bu ay sonunda başlayacağını duyurdu.

İran'a Kerkük petrolü ihracatı, bu ay başlayacak
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Irak Petrol Bakanı Cabar el Luabi, Kerkük petrolününün İran'a sevkiyatına bu ay sonunda başlayacaklarını açıkladı.

Gazetecilere konuşan El Luabi, ilk aşamada günlük 30 bin varil petrolün İran'ın Kirmanşah bölgesindeki rafineriye gönderileceğini söyledi.

İki ülke, geçen ay Kerkük petrolünün ihracı için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, İran'a gönderilecek Kerkük petrolünün miktarının günlük 60 bin varile ulaşması bekleniyor. Irak ve İran arasında kurulacak yeni petrol hattının, Türkiye'ye uzanan Kerkük-Ceyhan boru hattının yerini alabileceği de belirtiliyor.

Irak güçlerinin IKBY'deki tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası kontrolü ele geçirdiği Kerkük'te, petrol ihracatı ekim ayından bu yana yapılamıyor.

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Kaynak: Reuters

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