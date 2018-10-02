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İran'da 250 bin dolar yatırım yapana 5 yıl oturma izni

İran'da 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık ikamet hakkı verilecek.

İran'da 250 bin dolar yatırım yapana 5 yıl oturma izni
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'daki Ekonomik İşbirliği Yüksek Şurası toplantısında, 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık oturum izni verilmesi onaylandı.

2016 yılı şubat ayında alınan aynı kararda, 300 bin dolar yatırım yapan yabancı yatırımcılar için oturum izni 3 yıl olarak belirlenmişti.  

Söz konusu kararla son dönemde ekonomik kriz içerisindeki İran'a dış yatırımcı çekmenin hedeflendiği belirtiliyor. 

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Kaynak: AA

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