İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

11 Ocak 2018

İran'ın batısında yer alan Kermanşah eyaletine bağlı Sumar köyünde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesinin Sumar köyü olan deprem yerel saatle 10.21'de meydana geldi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran-Irak sınırına yakın bölgede meydana gelen depremin Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Erbil, Süleymaniye, Diyala, Babil ve Vasıt kentlerinde de hissedildiği, vatandaşların binaları terk ederek dışarı çıktığı kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde ise sabah saatlerinde 5,1 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmişti.

Irak'ta da hissedildi

Depremin Irak'ta, Bağdat ve Erbil dahil ülkenin birçok şehrinde hissedildiği belirtildi.

Irak devlet televizyonu, depremde ölen ya da yaralanan tespit edilmediğini bildirdi.