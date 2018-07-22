ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesi olan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Ruyder ilçesi olan depremin yerel saatle 09.37'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Son dakika deprem iran

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.