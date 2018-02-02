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İran'da başörtüsünü protesto eden 29 kadın tutuklandı

İran'da son dönemde yaygınlaşan başörtüsünü protesto eylemlerinde 29 kadın tutuklandı.

İran'da başörtüsünü protesto eden 29 kadın tutuklandı
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İran'da zorunlu başörtüsünü protesto etmek için eşarplarını çıkaran 29 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Tahran polisi tarafından yapılan açıklamada, "Başörtüsünü çıkaran 29 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi" denildi.

Tutuklananlar için "aldatılmış kişiler" ifadesi kullanılan Tahran polisinin açıklamasında, protestocuların "Beyaz Çarşamba" adını verdikleri kampanya kapsamında başörtülerini çıkardıkları kaydedildi.

Başörtüsünün zorunlu olduğu İran'da, kurallara uymayanlar para veya hapisle cezalandırılabiliyor.

Kaynak: DHA

İran

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